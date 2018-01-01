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    Москаль запропонував відбирати зброю в українців

    На його думку, тільки держава може вирішити, хто має право на володіння зброєю
    Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що правоохоронці мають відбирати зброю в тих, хто отримав її неправомірно. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу «112.Україна». «Скільки людей сьогодні з депресією, з психічними розладами – Україна у цьому сенсі не з найбільш благополучних країн. Скільки зброї
    • Сьогодні, 20:32
    • Розсилка

    На його думку, тільки держава може вирішити, хто має право на володіння зброєю

    Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що правоохоронці мають відбирати зброю в тих, хто отримав її неправомірно. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу «112.Україна».

    «Скільки людей сьогодні з депресією, з психічними розладами – Україна у цьому сенсі не з найбільш благополучних країн. Скільки зброї сьогодні нелегальної привезли із зони бойових дій. Якщо хтось хоче, щоб українці перестріляли один одного, а решта сиділа у в'язниці, нехай це робить. Я категорично проти», – заявив він.

    За словами Москаля, зброю повинен мати той, кому держава надала таке право.

    «На жаль, сьогодні ситуація в Україні така, що зброю треба забирати у того, хто має її нелегально. На жаль, поліція ці функції не виконує», – додав голова Закарпаття.

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