На місце Зеркаль заступником глави Адміністрації президента призначили Пристайка



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Вадим Пристайко не очолив МЗС, як повідомляв Сергій Лещенко, а зайняв посаду заступника глави Адміністрації президента. Вчора на цю посаду призначали Олену Зеркаль

Володимир Зеленський призначив посла України при НАТО Вадима Пристайка заступником глави Адміністрації президента. Відповідний указ №317/2019 опублікований на сайті президента.

«Призначити Пристайка Вадима Володимировича Заступником Глави Адміністрації Президента України», - говориться в указі.

Як повідомив сам Пристайко, сьогодні він провів кількагодинну розмову з Зеленським.

«Я виходжу зі своїми колегами, які тільки що допомагали мені. З президентом ми говорили декілька годин про те, яким чином ми можемо зсунути той процес, який застряг на мертвій точці, - Мінськ, миротворчий процес, трьохстороння контактна група, Нормандський формат, телефонні переговори лідерів, які відбулись сьогодні і які відбудуться найближчим часом», - сказав новий глава МЗС журналістам біля будівлі Адміністрації президента.

Також він сказав, що зараз хоче дізнатись про результати сьогоднішньої телефонної розмови між лідерами Німеччини, Франції та Росії. «Ми зараз дізнаємось її результати і будемо далі планувати наші наступні кроки», - сказав Пристайко.

Стосовно зустрічей Зеленського з іноземними політиками, то Пристайко відмітив, що вже розроблений план на найближчі місяці, куди здійснити перші візити новому президенту. «Про самий перший візит ми скажемо найближчим часом. Ми зараз обираємо, куди нам слід їхати, особливо перші візити», - пояснив Пристайко.

Нагадаємо, 21 травня нардеп Сергій Лещенко повідомив, що новим міністром закордонних справ України може стати Вадим Пристайко.

Перші кадрові призначення Зеленського не обійшлись без казусів. Так, вчора заступника глави МЗС Олену Зеркаль призначили заступником глави Адміністрації президента. Потім вона повідомила, що на це не погоджувалась, і тоді з’явився указ №315/2019 про скасування указу щодо призначення Олени Зеркаль.