Лещенко назвав дипломата, який може очолити МЗС



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Глава місії України при НАТО може стати міністром закордонних справ

Новим міністром закордонних справ України може стати Вадим Пристайко. Після внесення його кандидатури за міністра повинна проголосувати Рада.

Про це повідомляє народний депутат Сергій Лещенко.

Пристайко народився в Одеській області 20 лютого 1970 року. Закінчив Київський політехнічний інститут та Українську академію зовнішньої торгівлі.

«З Вадимом Пристайко я познайомився в 2013 році, коли він був послом України в Канаді. З 2014 по 2017 рік Пристайко був заступником міністра закордонних справ, а потім став главою місії України при НАТО», - поділився Лещенко.

Крайній зліва від Зеленського - Вадим Пристайко

Пристайко був присутній на міжнародних зустрічах новообраного президента Володимира Зеленського з гостями інавгурації в понеділок.

Нагадаємо, президент по свої квоті висуває кандидатури на посади міністра оборони та глави МЗС.