На нього є компромат: Комаровський пояснив, чому Зеленський не виконує обіцяних реформ
Офіс Зеленського займається невластивими для себе функціями, зазначив Комаровський
Український педіатр, телеведучий Євген Комаровський заявив, що президент Володимир Зеленський не реалізує обіцяних реформ тому, що в когось на нього є компрометувальний матеріал.
Про це він сказав в інтерв’ю інтернет-виданню «Гордон».
«Володимир Олександрович поводиться так не тому, що йому так хочеться поводитися, а тому що в когось у руках кощієве яйце», – сказав Комаровський.
Він додав, що така позиція Зеленського пов’язана із компроматом, який може бути у спецслужб, наприклад у Служби безпеки України.
Комаровський розповів, що не спілкується зараз із Зеленським, востаннє вони розмовляли перед парламентськими виборами 2020 року.
«Ні, звичайно, як ми можемо спілкуватися? Я там, схоже, уже… Там уже хтось щось накапав, як зазвичай. Мені так здається. Там поруч із президентом є люди, які розповідають, хто гарний, а хто поганий. А оскільки я там усе одно не ужився б, то, слава богу, що мене там поряд немає», – сказав лікар.
На його думку, офіс Зеленського займається невластивими для себе функціями.
«Завдання Адміністрації президента – країну презентувати у світі, ну вже не дороги, вибачте, не будівництво заводів із кисневими концентраторами. Якщо Адміністрація Президента займається закупівлями і будівництвом – вибачайте… Це жодного стосунку до президента не має…», – переконаний Комаровський.