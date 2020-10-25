На Волині зафіксовано неточності з виборчими бюлетенями, – «ЄС»



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На Волині зафіксовано неточності з виборчими бюлетенями

Команда «Європейської Солідарності» Волині занепокоєна можливістю фальсифікації з виборчими бюлетенями

Розбіжності та неточності з виборчими бюлетенями у Волинській області розпочались ще до дня голосування.

Про це повідомила Волинська територіальна організація партії «Європейська Солідарність» на своїй сторінці в мережі Facebook.

Волинська обласна територіальна виборча комісія видала бюлетені на спецдільницю у Маневицьку виправну колонію №42, де на місцевих виборах голосування не відбувається.

Як прокоментував голова комісії Іван Лазурко, бюлетені були запаковані у конверти для кожної ДВК, згідно зі списком Державного реєстру виборців. В тому ж списку була і спецдільниця №070731 у Маневицькій виправній колонії. Після того, як конверт для відповідної ДВК територіальна виборча комісія отримала, була складена постанова та акт згідно ст. 242 ч. 7.

Голова Маневицької ТВК Людмила Голодюк пояснила, що бюлетені вважаються не використаними та будуть погашені після голосування. До того часу, вони перебувають під наглядом представників правоохоронних органів.

Проте, команда «Європейської Солідарності» Волині занепокоєна цим фактом та можливістю фальсифікації з виборчими бюлетенями.

Окрім того, в Олицькій ТВК на ДВК №070274 не вистачає 81 бюлетень до обласної ради.

Голова обласної ТВК зазначив, що на місцевих виборах очікують 40% явку виборців, тому переконаний, всі, хто прийдуть на дільницю, зможуть проголосувати за партію та кандидатів у депутати до Волинської обласної ради.

Голова Олицької ТВК Юлія Марчук розповіла, що при виявлені нестачі бюлетенів, ТВК повідомила про розбіжності поліцію та обласну виборчу комісію, на що Волинська ТВК дала відповідь про прогнозовану явку, відповідно якій, всім вистачить бюлетенів.

«В таких випадках, ми вбачаємо загрозу відсутності можливості для виборців проголосувати за кандидатів у депутати обласної ради», – зазначили в ЄС.