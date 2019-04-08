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    Політика

    НАБУ зобов’язали відкрити справу проти директора ДБР Труби за підозрою в держзраді

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    Голова ДБР Роман Труба. Фото: Facebook - НАБУ зобов’язали відкрити справу проти директора ДБР Труби за підозрою в держзраді
    Голова ДБР Роман Труба. Фото: Facebook

    Півтора місяця тому в НАБУ подали заяву на керівництво Держбюро розслідувань, але у відомстві Ситника відмовились її реєструвати

    Солом'янський райсуд зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливої державної зради та інших злочинів директором Держбюро розслідувань Романом Трубою. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

    В суд надійшла скарга на бездіяльність НАБУ щодо розслідування можливих правопорушень Труби, його першого заступника Ольги Варченко та інших співробітників ДБР.

    Вона була обґрунтована тим, що 19 лютого в НАБУ надійшла заява про кримінальні правопорушення, вчинені Трубою за ст. 111 (держзрада), ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 256 (сприяння ОЗУ), ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу.

    Однак відомості про вчинення кримінальних злочинів до Єдиного реєстру досудових розслідувань не були внесені.

    21 березня суд розглянув скаргу і зобов'язав НАБУ протягом 24 годин відкрити справу за вказаними фактами.

    Обставини злочинів не вказуються.

    НАБУ Державне бюро розслідувань Роман Труба
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