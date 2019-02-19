  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Нацрада перевірить інтерв'ю Азарова каналу «112 Україна»

    • Розсилка
    16 лютого в ефірі каналу &laquo;112 Україна&raquo; вийшла програма &laquo;Велике інтерв&rsquo;ю&raquo;,&nbsp;гостем якої був колишній прем&rsquo;єр-міністр Микола Азаров - Нацрада перевірить інтерв'ю Азарова каналу «112 Україна»
    16 лютого в ефірі каналу «112 Україна» вийшла програма «Велике інтерв’ю», гостем якої був колишній прем’єр-міністр Микола Азаров

    У разі виявлення порушення законодавства може бути призначено позапланову перевірку каналу

    Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проаналізує інтерв'ю екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова на телеканалі «112 Україна».

    Як повідомив «Детектор медіа» член Нацради Сергій Костинський, у разі виявлення порушення законодавства може бути призначено позапланову перевірку каналу.

    «Матеріал записано, зараз аналізується відповідним управлінням. Як тільки отримаємо результати аналізу цього цього інтерв'ю - ухвалимо відповідне рішення. Звісно, якщо апарат вбачатиме ознаки порушення законодавства, пропонуватиму призначення перевірки з голосу - на найближчому засіданні»,-  заявив Костинський.

    Нагадаємо, 16 лютого в ефірі каналу «112 Україна» вийшла програма «Велике інтерв’ю», гостем якої був колишній прем’єр-міністр Микола Азаров.

    Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на своїй твітер-сторінці висловив обурення цим фактом. 

    «Реваншисти нахабніють. 112 канал, як нічого і не було, транслює інтерв`ю із бєглим Азаровим, який не розказує, як вони запросили російські війська для окупації України, а учить нас жить, розвалившись у кріслі. Була ж Постанова ВР по 112-му. Виконати її може тільки Нацрада з питань ТБ», – написав він.

    4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належать ліцензії телеканалів «112 Україна» та NewsOne. 

    Читайте також
    ЗМІ телебачення політика Микола Азаров Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ