Нацрада перевірить інтерв'ю Азарова каналу «112 Україна»



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16 лютого в ефірі каналу «112 Україна» вийшла програма «Велике інтерв’ю», гостем якої був колишній прем’єр-міністр Микола Азаров

У разі виявлення порушення законодавства може бути призначено позапланову перевірку каналу

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проаналізує інтерв'ю екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова на телеканалі «112 Україна».

Як повідомив «Детектор медіа» член Нацради Сергій Костинський, у разі виявлення порушення законодавства може бути призначено позапланову перевірку каналу.

«Матеріал записано, зараз аналізується відповідним управлінням. Як тільки отримаємо результати аналізу цього цього інтерв'ю - ухвалимо відповідне рішення. Звісно, якщо апарат вбачатиме ознаки порушення законодавства, пропонуватиму призначення перевірки з голосу - на найближчому засіданні»,- заявив Костинський.

Нагадаємо, 16 лютого в ефірі каналу «112 Україна» вийшла програма «Велике інтерв’ю», гостем якої був колишній прем’єр-міністр Микола Азаров.

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко на своїй твітер-сторінці висловив обурення цим фактом.

«Реваншисти нахабніють. 112 канал, як нічого і не було, транслює інтерв`ю із бєглим Азаровим, який не розказує, як вони запросили російські війська для окупації України, а учить нас жить, розвалившись у кріслі. Була ж Постанова ВР по 112-му. Виконати її може тільки Нацрада з питань ТБ», – написав він.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належать ліцензії телеканалів «112 Україна» та NewsOne.