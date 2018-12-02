Напад в Керченській протоці: Порошенко розповів, як намагався зв’язатися із Путіним



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Путін досі не відповів на запит про телефонну розмову

Путін не відповів на запит щодо телефонної розмови

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю France 24 наголосив, що коли стався напад на українські кораблі в Керченській протоці, він негайно доручив зв’язатися з президентом Росії Путіним. Про це інформує Банкова.

«На жаль, досі Путін не відповів на мій запит на пряму телефонну розмову у будь-якому форматі – в двосторонньому, в нормандському, за участі американських партнерів тощо», - розповів Петро Порошенко. За його словами, російська сторона відмовляється від прямих телефонних переговорів.

Глава держави зазначив, що лише на днях він зустрічався з родиною одного із захоплених моряків: «Вони (моряки – ред.) не злочинці, як хоче показати Путін. Вони військовополонені і під юрисдикцією Женевської конвенції».

Президент наголосив, що РФ «брутально порушила міжнародне право не лише атакою на українських військових, не лише закриттям Керченської протоки, намагаючись заблокувати все Азовське море, що де-факто є спробою окупації Азова». «Нагальна вимога всього світу – негайно звільніть українських моряків і кораблі», - зазначив Президент.

Глава держави підкреслив, що РФ обстріляла і захопила українські кораблі та моряків у нейтральних водах Чорного моря. На уточнююче запитання, які наміри має президент РФ Путін, Петро Порошенко зазначив: «Напевно, я не та людина, яка може коментувати абсолютно непередбачувані дії пана Путіна. Який намір РФ, коли вони нелегально анексували Крим? Який намір Путіна, коли російські сили дали наказ атакували літак МН17 і потім намагалися знайти якісь безглузді версії для пояснення російської участі? Який намір Путіна в організації хімічної атаки у Солсбері? Який намір Путіна у вбивстві українців на сході моєї країни? Який намір Путіна у наказі відкрити вогонь у Чорному морі? Ніхто в світі не розуміє».

За його словами, санкції є мотивацією, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів, досягти деескалації ситуації і прибрати російські війська з України.