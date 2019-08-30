Нардеп Дубінський хоче офіційно визнати роботу Супрун незадовільною



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Олександр Дубінський вже давно критикує Уляну Супрун

Колишній ведучий «1+1» подав відповідний проєкт постанови

Народний депутат Олександр Дубінський (фракція «Слуга народу») подав проєкт постанови щодо визнання роботи Мінздраву під керівництвом Уляни Супрун незадовільною та її звільнення.

Проєкт постанови про визнання роботи Міністерства охорони здоров'я незадовільною та звернення до Кабінету Міністрів України щодо звільнення з займаної посади першого заступника Міністра охорони здоров'я України, тимчасово виконуючого обов'язки Міністра охорони здоров'я Супрун Уляни Надії (№1113) був зареєстрований в перший день роботи нової Ради.

Нагадаємо, вчора після того, як старий уряд відправили у відставку, Уляна Супрун подала заяву на звільнення вже на ім’я нового прем’єра. Разом з нею заяви подали заступники міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський.

Замість Супрун тепер міністерством буде керувати Зоряна Черненко.

На минулому тижні Дубінський пообіцяв, що першою його дією на посаді нардепа буде ініціатива відправити Уляну Супрун у відставку.