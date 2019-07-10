Нардеп Мураєв повернувся у Раді до фракції Опоблоку



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Народний депутат Євген Мураєв Фото: Главком

Раніше Мураєв уже був у фракції Опоблоку, проте вийшов у червні 2016 року через Юрія Бойка

Позафракційний народний депутат Євген Мураєв вирішив приєднатися до парламентської фракції «Опозиційного блоку».

Про це під час засідання Верховної Ради в середу, 10 липня, повідомила віце-спікер Оксана Сироїд.

Як відомо, Мураєв обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом №181 у Харківській області. Раніше він уже був у фракції Опоблоку, проте вийшов у червні 2016-го через Юрія Бойка, який зараз очолює «Опозиційну платформу-За життя».

Зазначимо, що Мураєв є лідером партії «Наші», яка йде на вибори разом з Опоблоком і партією мерів. Мураєв є першим номером у списку Опоблоку.

Нещодавно Мураєв викликав Бойка на дебати.