«У вас тиждень»: Мураєв викликав Бойка на дебати



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Євген Мураєв Фото: Главком

Мураєв запевняє, що знає, чого Бойко «боїться до тремтіння»

Один з лідерів «Опозиційного блоку» Євгеній Мураєв викликав на дебати керівника «Опозиційної платформи-За життя» Юрія Бойка.

Про це Мураєв написав на своїй сторінці у Facebook.

«Юрію Бойко, я звертаюся до вас. Я знаю, чого ви боїтеся до тремтіння. Ні, це не «вишки Бойка» - в цій справі ви та прокурор Луценко цинічно переклали вину на своїх підлеглих. Ви боїтеся правди. Правди про вашу змову у Відні, яка зробила Порошенка президентом», - зазначив він.

Мураєв також звинуватив «Опозиційну платформу» у тому, що половина її списку на виборах у Раду - «подільники Петра Порошенка, а також одіозні особистості, як нацист Ілля Ківа».

Саме з цих причин «Опоблок» ніколи не об’єднається з «Опозиційною платформою» Медведчука-Рабіновича, додав Мураєв.

«Я викликаю вас на публічні дебати, щоб люди дізналися правду про вас і про те, чому ми ніколи не об'єднаємося з такими політиками, як ви і Порошенко. На будь-якому каналі, в будь-який день. У вас тиждень. Вибирайте місце і час», – резюмував Мураєв.

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