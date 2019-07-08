Нардепа Власенка вигнали з токшоу «Свобода слова»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергія Власенка запросили назад до студії після того, як її залишила Юлія Тимошенко

Власенко всіляко намагався перебити міністра юстиції Петренка, на що той поскаржився ведучому

Народного депутата від ВО «Батьківщина» Сергія Власенка вигнали з прямого ефіру політичного токшоу «Свобода слова».

Інцидент стався під час перепалки Власенка з міністром юстиції Павлом Петренком.

Під час шоу глава Мін’юсту вступив у суперечку з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко. Натомість Власенко всіляко намагався перебити Петренка, на що той поскаржився ведучому.

«Я попорошу вас не втручатися в розмову. Є представник вашої партії біля центральної трибуни, інакше я попрошу вас залишити на час виступу Юлії Тимошенко приміщення», - зробив перше зауваження Власенку телеведучий.

Натомість нардеп продовжив перебивати Петренка.

«Пане Власенко, вийдіть, будь ласка. Потім, коли Юлія Володимирівна завершить ефір, ви повернетеся. Один представник від партії на майданчику, - заявив журналіст.

Варто зазначити, що Власенка запросили назад до студії після того, як її залишила Тимошенко.