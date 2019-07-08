Нардепа Власенка вигнали з токшоу «Свобода слова»
Власенко всіляко намагався перебити міністра юстиції Петренка, на що той поскаржився ведучому
Народного депутата від ВО «Батьківщина» Сергія Власенка вигнали з прямого ефіру політичного токшоу «Свобода слова».
Інцидент стався під час перепалки Власенка з міністром юстиції Павлом Петренком.
Під час шоу глава Мін’юсту вступив у суперечку з лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко. Натомість Власенко всіляко намагався перебити Петренка, на що той поскаржився ведучому.
«Я попорошу вас не втручатися в розмову. Є представник вашої партії біля центральної трибуни, інакше я попрошу вас залишити на час виступу Юлії Тимошенко приміщення», - зробив перше зауваження Власенку телеведучий.
Натомість нардеп продовжив перебивати Петренка.
«Пане Власенко, вийдіть, будь ласка. Потім, коли Юлія Володимирівна завершить ефір, ви повернетеся. Один представник від партії на майданчику, - заявив журналіст.
Варто зазначити, що Власенка запросили назад до студії після того, як її залишила Тимошенко.