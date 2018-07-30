Насіров почав готуватися до участі у президентських виборах



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Роман Насіров

За словами Насірова, він буде робити все, щоб стати президентом України

Колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив про можливу участь у президентських виборах в Україні в 2019 році.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Кожен день думаю про це (участь у президентських виборах, - ред.) все більше. Вже почав готуватися до цього. Я думаю, що, напевно, так», - заявив Насиров.

На пряме запитання про те, чи буде Роман Насіров брати участь у президентських виборах-2019, він відповів:

«Дочекаємося, коли буде оголошено, що у нас відбуваються вибори, коли оголосять реєстрацію», - заявив екс-глава ДФС.

Також Роман Насіров додав, що буде робити все, щоб стати президентом України.

Також Насіров заявляв, що директор НАБУ Артем Ситник погрожував йому врученням підозри, якщо він не дасть свідчення проти президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Зазначимо, що чергові президентські вибори в Україні мають пройти навесні 2019 року.