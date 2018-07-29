Насіров заявив, що в нього намагалися вибити свідчення проти Порошенка і Гройсмана



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Роман Насіров

За словами Насірова, його шантажували «прямим текстом»

Екс-глава Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник погрожував йому врученням підозри, якщо він не дасть свідчення проти президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Про це Насіров заявив в ефірі «112 Україна».

«НАБУ (керівництво) прямим текстом шантажувало. Прямим текстом: або ти зробиш те, що ми просимо, або отримаєш підозру. Просили дати свідчення на президента (Петра Порошенка, - ред.) і його оточення», - заявив екс-глава ДФС.

На питання журналіста про те, хто конкретно просив дати свідчення проти керівництва країни, Роман Насіров відповів:

«Артем Ситник (голова НАБУ, - ред.). Вони кажуть: нам потрібна інформація, ми знаємо, що вона у тебе є, знаємо, що ти її можеш дати. Спочатку це було по-хорошому, потім це було вже по-поганому. У нас цей діалог тривав місяці два або три», - додав Насіров.

Також екс-глава ДФС заявив, що керівництво НАБУ просило дати його свідчення також на прем'єр-міністра (Володимира Гройсмана, - ред.) і його оточення, депутатів, губернаторів.

«У процесі «торгів» вони казали: ну хоч на губернаторів (дати свідчення, - ред.)», - додав Насіров.

Раніше Насіров заявляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірить, чи НАБУ його прослуховувало.