Названо партію, що на перегонах до облрад витратилася найбільше

Найбільше у виборчі перегони до облрад вклались «Опоблок» та БПП»

Громадянська мережа «Опора» проаналізувала партійні фінансові звіти і виявила ТОП-10 партій, що на виборах у 2015 році були найбільш профінансовані. Цей рейтинг, складений для DT.UA, показує, що «Опозиційний блок» вклав найбільше власних коштів партії у виборчі перегони – 27 116 411 грн. А в БПП



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Найбільше у виборчі перегони до облрад вклались «Опоблок» та БПП»

Громадянська мережа «Опора» проаналізувала партійні фінансові звіти і виявила ТОП-10 партій, що на виборах у 2015 році були найбільш профінансовані. Цей рейтинг, складений для DT.UA, показує, що «Опозиційний блок» вклав найбільше власних коштів партії у виборчі перегони – 27 116 411 грн.

А в БПП «Солідарність» зібрали найбільше пожертв від добровільних осіб – 5 429 911,46 грн. У той же час «Опозиційний блок» отримав благодійних внесків у 8 разів менше – 699 624,93 грн.

Три доволі нові партії з першої десятки виборці майже не підтримали своїми грішми. «Нові обличчя» не отримали жодної гривні. Найменше у фонд виборці пожертвували політсилі «За конкретні справи» (9 364 грн) та «Укропу» (155 053,84 грн). Також пасла задніх Аграрна партія (213 287,05 грн).

Нагадаємо, Олександр Федотов, власник холдингу ACMG, до якого входить російська версія журналу Forbes, заявив, що фінансує виборчу кампанію Ксенії Собчак.