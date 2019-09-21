Очільник МЗС: членство в НАТО залишається пріоритетом для України



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Пристайко впевнений у необхідності членства в НАТО

Набуття членства в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) та Євросоюзі залишається пріоритетом для України.

Про це в інтерв’ю «Громадському» заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, чинна влада не знімає питання ПДЧ - плану дій щодо членства в НАТО.

«Всі необхідні формальні механізми - якщо треба ПДЧ, окей, нехай буде ПДЧ. Ми будемо звертатися за ним, коли будемо готові почути позитивну відповідь, і коли Україна буде готова це зробити», - сказав міністр.

Пристайко зазначив, що деякі країни територіально розташовані далеко від Альянсу, деякі вважають, що їм не потрібно НАТО, аби почувати себе захищеними.

«Особливо це комфортно тим країнам, які живуть всередині Альянсу, типу Австрії. Вона може спокійно і довго розповідати, як гарно бути нейтральним, знаходячись прямо в оточенні європейських і натівських країн», - додав він.

Але щодо України глава МЗС упевнений у необхідності членства в НАТО.

«Моя персональна думка - як би не закінчився теперішній конфлікт, нам все одно треба думати вже зараз, як забезпечити свою безпеку на майбутнє. Я вважаю, що нічого кращого в нашій частині континенту, ніж НАТО, не придумано і не буде найближчим часом, який можна уявити. Тому для мене найбільш ефективним методом захисту нашої незалежності є членство в Альянсі», - резюмував Пристайко.