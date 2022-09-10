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Очільниця звільненої Балаклії розказала, хто із місцевих депутатів зрадив Україну

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Очільниця звільненої Балаклії розказала, хто із місцевих депутатів зрадив Україну
Оксана Бондар і мер-зрадник Іван Столбовий
фото: Балаклійська міська рада

«Частина депутатів залишалася в окупованій Балаклії»

Секретарка міської ради деокупованої Балаклії, представниця партії «Слуга народу» Оксана Боднар, яка виконує обов’язки міського голови у розмові з «Главкомом» повідомила, хто із місцевих депутатів зрадив Україну.

«Окрім двох депутатів ніхто не співпрацював із ворогом. Я підтримувала контакти з усіма депутатами, які залишалися в окупованому місті. Хоча це було дуже важко: ані телефонного зв’язку, ані інтернету не було. Але вони якось знаходили можливості з нами зв’язуватися. Один з депутатів одразу перейшов на бік окупантів. Хоча коли він був у селі біля міста, ми з ним розмовляли, то він говорив щодо ймовірності «співпраці» з ворогом говорив «ні-ні», а потім я дізналася, що таки перейшов. Це представники ОПЗЖ. Але називати цих перебіжчиків не хочу. Нехай цим займаються правоохоронні органи», – зазначила Боднар.

Боднар зізналася, що для неї стало несподіванкою те, що міський голова Іван Столбовий пішов на співпрацю з росіянами.

«Так, для мене його рішення було неочікуваним. Я цього просто не розумію, але судити не буду. Я з ним дуже довго працювала. Мені зараз 60 років, знаю його з 16 років. Можу сказати, що він дуже гарна людина. Зараз я виконую обов’язки міського голови... Ще раз скажу, не буду судити, для мене це було несподівано і незрозуміло. Але і не намагалася його шукати, я не правоохоронний орган… », – резюмувала секретарка міської ради деокупованої Балаклії.

Боднар розповіла, що до деокупації Балаклії працювала дистанційно.

«Звичайно, дистанційно. Наш міський голова не познайомив нас з наказом глави облдержадміністрації (щодо необхідності виїзду з міста у разі неможливості виконувати свої обов’язки). Але ми з колегами бачили, як складається ситуація. Виїхали заступники міського голови і частина депутатів», – повідомила вона.

Нагадаємо, тим часом українські воїни прибирають із вулиць звільненого від російських загарбників міста Балаклія на Харківщині пропагандистську рекламу, яку раніше тут розмістили окупанти.

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