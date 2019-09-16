Офіс президента Зеленського завів сторінку в Instagram
Сторінка отримала «синю галочку», що підтверджує справжність профілю
Офіс президента України Володимира Зеленського зареєстрував офіційний акаунт в Instagram.
Про це йдеться в повідомленні Офісу на сторінці в іншій соціальній мережі - Twitter.
«Офіс Президента запустив офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram. Долучайтеся, будьмо на зв'язку!», - йдеться в повідомленні.
На момент публікації на сторінці в Instagram було 14 публікацій, а на акаунт підписалися понад дві тисячі осіб.
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«Я хочу побажати вам усім щастя, здоров'я. Нам усім – припинення цієї війни, повернення додому живими всіх наших хлопців і дівчат. Про що б ми кожного разу не говорили, що б не святкували, я хотів би, щоб ми пам'ятали, хто нас захищає», – заявив Глава держави, вітаючи мешканців Дніпра з днем міста.
Зазначимо, що сторінка отримала «синю галочку», що підтверджує справжність профілю.
До слова, офіційна сторінка Офісу президента у Facebook налічує майже 447 тисяч підписників.