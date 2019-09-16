Офіс президента Зеленського завів сторінку в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На момент публікації на сторінці в Instagram було 14 публікацій, а на акаунт підписалися понад дві тисячі осіб

Сторінка отримала «синю галочку», що підтверджує справжність профілю

Офіс президента України Володимира Зеленського зареєстрував офіційний акаунт в Instagram.

Про це йдеться в повідомленні Офісу на сторінці в іншій соціальній мережі - Twitter.

«Офіс Президента запустив офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram. Долучайтеся, будьмо на зв'язку!», - йдеться в повідомленні.

На момент публікації на сторінці в Instagram було 14 публікацій, а на акаунт підписалися понад дві тисячі осіб.

Зазначимо, що сторінка отримала «синю галочку», що підтверджує справжність профілю.

До слова, офіційна сторінка Офісу президента у Facebook налічує майже 447 тисяч підписників.