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    Політика

    Офіс президента Зеленського завів сторінку в Instagram

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    На момент публікації на сторінці в Instagram було 14 публікацій, а на акаунт підписалися понад дві тисячі осіб - Офіс президента Зеленського завів сторінку в Instagram
    На момент публікації на сторінці в Instagram було 14 публікацій, а на акаунт підписалися понад дві тисячі осіб

    Сторінка отримала «синю галочку», що підтверджує справжність профілю

    Офіс президента України Володимира Зеленського зареєстрував офіційний акаунт в Instagram.

    Про це йдеться в повідомленні Офісу на сторінці в іншій соціальній мережі - Twitter. 

    «Офіс Президента запустив офіційну сторінку в соціальній мережі Instagram. Долучайтеся, будьмо на зв'язку!», - йдеться в повідомленні.

    На момент публікації на сторінці в Instagram було 14 публікацій, а на акаунт підписалися понад дві тисячі осіб.

    Зазначимо, що сторінка отримала «синю галочку», що підтверджує справжність профілю.

    До слова, офіційна сторінка Офісу президента у Facebook налічує майже 447 тисяч підписників.

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