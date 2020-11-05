Офіс Зеленського хоче створити вільну економічну зону на Донбасі та в Західній Україні

Одне з питань президента під час місцевих виборів стосувалося необхідності створення вільної економічної зони на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна планує створити дві вільні економічні зони.

Про це Єрмак заявив в інтерв'ю ТСН.

«Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні. Сьогодні ці дві зони, дві економічні можливості також мають спрацювати на об'єднання країни, на рівність можливостей, які ми хочемо сьогодні надати», — сказав він.

За словами Єрмака, «сьогодні це питання ще вирішується, але це буде одна із західних областей».

Нагадаємо, що одне з питань президента під час місцевих виборів стосувалося необхідності створення вільної економічної зони на Донбасі.

В Офісі президента зазначили, що вільна економічна зона передбачає «щонайлояльніший підхід до оподаткування і принципово комфортні умови державного нагляду за бізнес-діяльністю». В ОП вважають, що ВЕЗ допоможе зробити підконтрольні Україні райони Донецької і Луганської областей привабливими для бізнесу.