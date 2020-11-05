Офіс Зеленського хоче створити вільну економічну зону на Донбасі та в Західній Україні
Одне з питань президента під час місцевих виборів стосувалося необхідності створення вільної економічної зони на Донбасі
Про це Єрмак заявив в інтерв'ю ТСН.
«Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні. Сьогодні ці дві зони, дві економічні можливості також мають спрацювати на об'єднання країни, на рівність можливостей, які ми хочемо сьогодні надати», — сказав він.
За словами Єрмака, «сьогодні це питання ще вирішується, але це буде одна із західних областей».
Нагадаємо, що одне з питань президента під час місцевих виборів стосувалося необхідності створення вільної економічної зони на Донбасі.
В Офісі президента зазначили, що вільна економічна зона передбачає «щонайлояльніший підхід до оподаткування і принципово комфортні умови державного нагляду за бізнес-діяльністю». В ОП вважають, що ВЕЗ допоможе зробити підконтрольні Україні райони Донецької і Луганської областей привабливими для бізнесу.