Окупація Криму загрожує безпеці Чорноморського регіону, - Порошенко



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Порошенко заявив, що міжнародна позиція щодо окупації Криму Росією має бути відображена у резолюції 73-ї Генеральної Асамблеї ООН

Порошенко на Генасамблеї ООН закликав посилити санкції проти РФ за порушення Конвенції про морське право.

Про це заявив президент під час промови на 73-й Генеральній Асамблеї ООН.

«Росія не збирається зупинятись, тому що після окупації Криму іде окупація Азовського моря. Побудувавши нелегально міст через Керченську протоку Росія розпочала перешкоджання навігації кораблів через Керченську протоку. Такі брутальні дії повинні засуджуватись як нелегальні. В тому числі, як порушення Конвенції про морське право. Такі дії потребують посиленого режиму санкцій та інших цільових заходів», - повідомив Порошенко

Також президент України заявив, що міжнародна позиція щодо окупації Криму Росією має бути відображена у резолюції 73-ї Генеральної Асамблеї ООН.

«За російської окупації Крим перетворився на військову базу, яка загрожує безпеці та стабільності всього Чорноморського регіону. Ми впевнені, що зростаюча мілітаризація Криму заслуговує на пильну увагу та негайне реагування з боку Генеральної Асамблеї. Агресивна політика Росії разом із зухвалим використанням летальної зброї посилює загрозу. Саме тому під час цієї сесії Україна розраховує на вашу активну підтримку відповідної резолюції», - заявив Порошенко.