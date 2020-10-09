«Під Коболєва копають». Експерт прокоментував скандал з аудитом «Нафтогазу»
Атака на главу «Нафтогазу» почалася набагато раніше
Ситуація зі «зливом» в ЗМІ даних державного аудиту НАК «Нафтогаз України» – це закономірний результат цілеспрямованої кампанії проти компанії.
Про це в ефірі 112 каналу заявив Геннадій Кобаль, директор консалтингової компанії ExPro Ukraine.
За словами експерта, атака на главу Нафтогазу почалася набагато раніше.
«Є відомості, що під Коболєва копають цілеспрямовано – ґрунтовний аудит проводився не тільки в центральному офісі «Нафтогазу», а й у його «дочок». Я ще два-три місяці тому чув про те, що «на Коболєва риють», – зазначив Кобаль.
Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ опублікували інформацію про те, що ревізори Держаудитслужби за результатами проведеного аудиту нібито нарахували недоліків і порушень в роботі «Нафтогазу» на 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн. Нафтогаз не згоден з висновками аудиторів і пояснив причини правових колізій, пов'язаних з регулюванням його діяльності.
За словами політолога Кирила Сазонова, нинішня інформатака проти «Нафтогазу» – це спроба дискредитувати главу компанії Андрія Коболєва, як потенційного кандидата в прем'єр-міністри.