  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    «Під Коболєва копають». Експерт прокоментував скандал з аудитом «Нафтогазу»

    • Розсилка
    Атака на главу Нафтогазу Андрія Коболєва почалася набагато раніше, зазначи експерт - «Під Коболєва копають». Експерт прокоментував скандал з аудитом «Нафтогазу»
    Атака на главу Нафтогазу Андрія Коболєва почалася набагато раніше, зазначи експерт

    Атака на главу «Нафтогазу» почалася набагато раніше

    Ситуація зі «зливом» в ЗМІ даних державного аудиту НАК «Нафтогаз України» – це закономірний результат цілеспрямованої кампанії проти компанії.

    Про це в ефірі 112 каналу заявив Геннадій Кобаль, директор консалтингової компанії ExPro Ukraine.

    За словами експерта, атака на главу Нафтогазу почалася набагато раніше.

    «Є відомості, що під Коболєва копають цілеспрямовано – ґрунтовний аудит проводився не тільки в центральному офісі «Нафтогазу», а й у його «дочок». Я ще два-три місяці тому чув про те, що «на Коболєва риють», – зазначив Кобаль.

    Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ опублікували інформацію про те, що ревізори Держаудитслужби за результатами проведеного аудиту нібито нарахували недоліків і порушень в роботі «Нафтогазу» на 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн. Нафтогаз не згоден з висновками аудиторів і пояснив причини правових колізій, пов'язаних з регулюванням його діяльності.

    За словами політолога Кирила Сазонова, нинішня інформатака проти «Нафтогазу» – це спроба дискредитувати главу компанії Андрія Коболєва, як потенційного кандидата в прем'єр-міністри.

    ЗМІ Нафтогаз України аудит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies