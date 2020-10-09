«Під Коболєва копають». Експерт прокоментував скандал з аудитом «Нафтогазу»



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Атака на главу Нафтогазу Андрія Коболєва почалася набагато раніше, зазначи експерт

Атака на главу «Нафтогазу» почалася набагато раніше

Ситуація зі «зливом» в ЗМІ даних державного аудиту НАК «Нафтогаз України» – це закономірний результат цілеспрямованої кампанії проти компанії.

Про це в ефірі 112 каналу заявив Геннадій Кобаль, директор консалтингової компанії ExPro Ukraine.

За словами експерта, атака на главу Нафтогазу почалася набагато раніше.

«Є відомості, що під Коболєва копають цілеспрямовано – ґрунтовний аудит проводився не тільки в центральному офісі «Нафтогазу», а й у його «дочок». Я ще два-три місяці тому чув про те, що «на Коболєва риють», – зазначив Кобаль.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ опублікували інформацію про те, що ревізори Держаудитслужби за результатами проведеного аудиту нібито нарахували недоліків і порушень в роботі «Нафтогазу» на 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн. Нафтогаз не згоден з висновками аудиторів і пояснив причини правових колізій, пов'язаних з регулюванням його діяльності.

За словами політолога Кирила Сазонова, нинішня інформатака проти «Нафтогазу» – це спроба дискредитувати главу компанії Андрія Коболєва, як потенційного кандидата в прем'єр-міністри.