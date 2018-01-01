«Політичні бранці Кремля в окупованому Криму та Росії: що далі?» (прес-конференція)

Гості обговорять поточний стан бранців Кремля

У понеділок, 12 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Політичні бранці Кремля в окупованому Криму та Росії: що далі?» Запрошені гості: Ігор Котелянець та Ігор Гриб - координатори Об'єднання родичів політичних бранців Кремля,



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Гості обговорять поточний стан бранців Кремля

У понеділок, 12 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «Політичні бранці Кремля в окупованому Криму та Росії: що далі?»

Запрошені гості:

Ігор Котелянець та Ігор Гриб - координатори Об'єднання родичів політичних бранців Кремля,

Ольга Скрипник - Голова правління Кримської правозахисної групи,

Михайло Гончар - президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

Учасники прес-конфренції розкажуть про поточний стан справ бранців Кремля, а також оприлюднять своє бачення плану роботи щодо визволення як з боку держави, так і громадськості.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: