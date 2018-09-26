Порошенко чекає від США визнання Голодомору геноцидом на рівні комітету Конгресу



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Фото: Прес-служба президента України Президент Петро Порошенко на зустрічі з українською громадою США

Президент подякував українській громаді в США за зусилля у питанні визнання Голодомору геноцидом українського народу

Президент Петро Порошенко високо оцінив зусилля української громади у США у питанні визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це він заявив на зустрічі з лідерами української громади в США під час робочого візиту до Сполучених Штатів, повідомляє прес-служба Глави держави.

«Ми маємо говорити правду. Правду про Голодомор. Бо страшний відбиток залишили в українській душі жахливі події 1932-1933 років. Він, Голодомор, став синонімом небаченої людської трагедії. Я дуже дякую кожному з вас, хто доклав величезних зусиль для того, щоб 12 штатів на місцевому рівні визнали цю нашу трагедію геноцидом», - підкреслив Порошенко.

Водночас він наголосив, що Україна чекає на рішення Конгресу США про визнання Голодомору геноцидом на рівні комітету Конгресу.

Президент також особливо подякував Українському конгресовому комітету Америки за ті кроки, які були зроблені у цьому питанні.