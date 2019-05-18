Порошенко дав Зеленському шість порад



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Президент України Петро Порошенко

Чинний президент нагадав Зеленському, що той має забезпечити подачу Україною в 2023 році заявки на членство в ЄС

Президент України Петро Порошенко, який раніше порадив новообраному президенту Володимиру Зеленському йти його шляхом, дав шість нових порад щодо зовнішньої політики. Озвучив він їх під час святкування Дня Європи в Києві, передають «Українські новини».

«Що б я хотів сказати тим, хто вже післязавтра буде втілювати у життя державну стратегію, здійснювати зовнішню політику. По-перше, бережіть довіру та солідарність Європейського союзу та України», - заявив Порошенко.

По-друге, Порошенко радить Зеленському зміцнювати міжнародну коаліцію на підтримку України, по-третє - посилювати санкційний тиск на Росію, по-четверте - продовжувати ефективно втілювати Угоду про асоціацію з ЄС.

По-п'яте, Порошенко закликає посилювати секторальне співробітництво з Євросоюзом у митному, цифровому, енергетичному і шенгенському секторах.

Остання порада стосується того, що новий президент повинен забезпечити подачу Україною в 2023 році заявки на членство в ЄС.

Нагадаємо, у день інавгурації Володимира Зеленського відбудеться масштабне перекриття центральних вулиць Києва.