Порошенко порадив Зеленському, яким шляхом йти



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Порошенко виступив на конференції вищого рівня, присвяченій 10-річчю Східного партнерства Фото: Twitter Петра Порошенка

Порошенко підкреслив, що під час його каденції було проведено багато потрібних, але непопулярних реформ

Чинний президент Петро Порошенко на конференції вищого рівня, присвяченій 10-річчю Східного партнерства, дав пораду обраному главі держави Володимиру Зеленському.

Модератор заходу запитала у Порошенка, яку одну головну пораду він би дав новообраному президенту.

«Просто слідуйте шляхом, прокладеним президентом Петром Порошенком», - коротко відповів він.

Чинний президент підкреслив, що під час його каденції було проведено багато потрібних, але непопулярних реформ.

«Будь-яка реформа може знищити будь-якого політика. Але це питання виживання нашої країни. Я радий, що наша команда забезпечила всі ці реформи», - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Комітет із питань регламенту Верховної Ради України на засіданні 14 травня має розглянути питання про дату інавгурації новообраного президента.

Група нардепів на чолі з представником «Народного фронту» Андрієм Тетеруком зареєстрували у Верховній Раді черговий проект постанови, яким пропонується провести інавгурацію 28 травня.

Джерело: Ліга.net