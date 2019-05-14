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    Порошенко порадив Зеленському, яким шляхом йти

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    <p>Порошенко виступив на конференції вищого рівня, присвяченій 10-річчю Східного партнерства</p> - Порошенко порадив Зеленському, яким шляхом йти

    Порошенко виступив на конференції вищого рівня, присвяченій 10-річчю Східного партнерства

    Фото: Twitter Петра Порошенка

    Порошенко підкреслив, що під час його каденції було проведено багато потрібних, але непопулярних реформ

    Чинний президент Петро Порошенко на конференції вищого рівня, присвяченій 10-річчю Східного партнерства, дав пораду обраному главі держави Володимиру Зеленському.

    Модератор заходу запитала у Порошенка, яку одну головну пораду він би дав новообраному президенту.

    «Просто слідуйте шляхом, прокладеним президентом Петром Порошенком», - коротко відповів він.

    Чинний президент підкреслив, що під час його каденції було проведено багато потрібних, але непопулярних реформ.

    «Будь-яка реформа може знищити будь-якого політика. Але це питання виживання нашої країни. Я радий, що наша команда забезпечила всі ці реформи», - заявив Порошенко.

    Нагадаємо, Комітет із питань регламенту Верховної Ради України на засіданні 14 травня має розглянути питання про дату інавгурації новообраного президента.

    Група нардепів на чолі з представником «Народного фронту» Андрієм Тетеруком зареєстрували у Верховній Раді черговий проект постанови, яким пропонується провести інавгурацію 28 травня.

    Джерело: Ліга.net

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