  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Порошенко на Генасамблеї ООН закликав до введення миротворців на Донбасі

    • Розсилка
    Порошенко на Генасамблеї ООН закликав до введення миротворців на Донбасі

    Порошенко впевнений, що введення місії може змусити РФ добросовісно виконувати Мінські домовленості

    Президент України Петро Порошенко в ході виступу на Генеральній Асамблеї ООН закликав до введення миротворців на Донбасі.

    Про це Порошенко заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

    «Я впевнений, що багатонаціональна миротворча операція з чітко визначеним завданням ООН щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу. Ми вважаємо, що не існує кращого способу як відправлення такої операції під надійним мандатом ООН. Це дуже допомогло б змусити Росію добросовісно виконувати мінські домовленості», - повідомив Порошенко.

    Він наголосив, що РФ – є єдиною країною, яка виступає проти введення місії на сході України.

    «Я вдячний Німеччині, Франції та США за мобілізацію міжнародної підтримки цієї ініціативи. Тільки Росія проти миротворців. Однією з причин цього є те, що Кремль боїться. Боїться, що миротворці побачать російську військову силу та військові ресурси на всій окупованій території. Вони також бояться втратити контроль над кордоном України з Росією», - додав президент.

    Порошенко впевнений, що Росія боїться втратити контроль над українсько-російською ділянкою кордону.

    «Росія боїться втратити контроль над українсько-російською ділянкою кордону, який Кремль утримує для забезпечення постійної інфільтрації своїх військ на Донбас. Хіба не повинна ООН надати сміливу відповідь цьому виклику?», - написав прес-секретар Порошенко Святослав Цеголко в своєму Twitter.

    Читайте також
    Петро Порошенко Росія бойовики на Донбасі Донбас ООН миротворці миротворча місія президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ