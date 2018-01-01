Порошенко обговорив з Юнкером створення Антикорупційного суду

Антикорупційний суд має бути створений згідно з рекомендаціями Венеційської комісії — Порошенко

Президент України Петро Порошенко наполягає на тому, що антикорупційний суд має бути створений відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. Як зазначає Порошенко, у телефонній розмові з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером він обговорив прогрес в українських реформах і питання створення антикорупційного суду зокрема.



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Фото зі сторінки Петра Порошенка у ФБ Президент України Петро Порошенко і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер

Антикорупційний суд має бути створений згідно з рекомендаціями Венеційської комісії — Порошенко

Президент України Петро Порошенко наполягає на тому, що антикорупційний суд має бути створений відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Як зазначає Порошенко, у телефонній розмові з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером він обговорив прогрес в українських реформах і питання створення антикорупційного суду зокрема.

«Антикорупційний суд має бути створений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії», – зазначив Порошенко.

Також Президент сказав, що домовився з Юнкером про продовження діалогу в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.

Раніше повідомлялося, що фракція «Народний фронт» протестує проти рішення ВР щодо Антикорупційного суду.