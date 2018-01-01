Порошенко обговорив з Юнкером створення Антикорупційного суду
- Сьогодні, 17:21
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Антикорупційний суд має бути створений згідно з рекомендаціями Венеційської комісії — Порошенко
Президент України Петро Порошенко наполягає на тому, що антикорупційний суд має бути створений відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
Як зазначає Порошенко, у телефонній розмові з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером він обговорив прогрес в українських реформах і питання створення антикорупційного суду зокрема.
«Антикорупційний суд має бути створений у відповідності до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії», – зазначив Порошенко.
Також Президент сказав, що домовився з Юнкером про продовження діалогу в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму.
Раніше повідомлялося, що фракція «Народний фронт» протестує проти рішення ВР щодо Антикорупційного суду.