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    «Народний фронт» протестує проти рішення ВР щодо Антикорупційного суду

    Депутати вимагають не ігнорувати законопроект про Вищий антикорупційний суд
    Фракція «Народного фронту» на своєму засіданні ухвалила рішення вимагати повернення до голосування про включення до порядку денного законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про це повідомляєпрес-служба «НФ». [READ_MORE] Як зазначається, засідання фракції відбулося у четвер після ранкового засідання Верховної Ради
    • Сьогодні, 16:21
    • Розсилка

    Депутати вимагають не ігнорувати законопроект про Вищий антикорупційний суд

    Фракція «Народного фронту» на своєму засіданні ухвалила рішення вимагати повернення до голосування про включення до порядку денного законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про це повідомляєпрес-служба «НФ».

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    Як зазначається, засідання фракції відбулося у четвер після ранкового засідання Верховної Ради за участі лідера «Народного фронту» Арсенія Яценюка.

    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти про антикорупційний суд.

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