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    Порошенко привітав зі сторіччям підняття українських прапорів на Чорноморському флоті

    Дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму сто років тому, наголосив президент
    Президент України Петро Порошенко привітав із 100-річчям від моменту підняття українських прапорів на Чорноморському флоті. «29 квітня 1918 року над переважною більшістю кораблів Чорноморського флоту у Севастополі замайорів синьо-жовтий стяг. Проголошення створення військово-морських сил України остаточно зафіксувало перемогу українського
    • Вчора, 16:48
    • Розсилка
    Прапор ВМС України
    Прапор ВМС України

    Дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму сто років тому, наголосив президент

    Президент України Петро Порошенко привітав із 100-річчям від моменту підняття українських прапорів на Чорноморському флоті.

    «29 квітня 1918 року над переважною більшістю кораблів Чорноморського флоту у Севастополі замайорів синьо-жовтий стяг. Проголошення створення військово-морських сил України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на Чорноморському флоті, а дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму» — написав голова держави на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, 29 квітня 2018 року виповнюється 100 років від піднятття українських прапорів на Чорноморському флоті.

    Спираючись на рішення делегатів корабельних команд і настрої українських моряків та офіцерів, весь Чорноморський флот був проголошений флотом УНР і видано наказ урочисто підняти українські прапори. Це рішення підтримала й виконала абсолютна більшість кораблів Чорноморського флоту. Ті ж команди, що перебували під впливом більшовиків, поспішно евакуювали свої кораблі із Севастополя до Новоросійська. День 29 квітня став справжнім тріумфом національної волі, на довгі роки ставши святом Українського Державного Флоту.

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