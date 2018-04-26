100-річчя підняття українських прапорів на Чорноморському флоті (відео)

29 квітня 1918 року став справжнім тріумфом національної волі, на довгі роки ставши святом Українського Державного Флоту

Український інститут національної пам'яті опублікував відеоролик присвячений 100-річчю підняття українських прапорів на Чорноморському флоті «29 квітня 2018 року виповнюється 100 років від піднятття українських прапорів на Чономорському флоті. Дякуємо Журавель Юрій Zhuravel Yuriy та творчій спільноті



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29 квітня 1918 року став справжнім тріумфом національної волі, на довгі роки ставши святом Українського Державного Флоту

Український інститут національної пам'яті опублікував відеоролик присвячений 100-річчю підняття українських прапорів на Чорноморському флоті

«29 квітня 2018 року виповнюється 100 років від піднятття українських прапорів на Чономорському флоті. Дякуємо Журавель Юрій Zhuravel Yuriy та творчій спільноті «Добродій» за створення відеоролика», - зазначається в коментарі до відео.

29 квітня 1918 року відбулася надзвичайно важлива історична подія в історії українського флоту. Спираючись на рішення делегатів корабельних команд і настрої українських моряків та офіцерів, весь Чорноморський флот був проголошений флотом УНР і видано наказ урочисто підняти українські прапори. Це рішення підтримала й виконала абсолютна більшість кораблів Чорноморського флоту. Ті ж команди, що перебували під впливом більшовиків, поспішно евакуювали свої кораблі із Севастополя до Новоросійська. День 29 квітня став справжнім тріумфом національної волі, на довгі роки ставши святом Українського Державного Флоту.