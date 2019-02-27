Порошенко призначив посла Латвії



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Президент Петро Порошенко призначив Олександра Міщенка послом України в Латвійській Республіці

До цього дня Україну в Латвії представляла тимчасовий повірений у справах України в Латвії Аліса Подоляк

Президент України Петро Порошенко призначив Олександра Міщенка послом України в Латвійській Республіці.

Це випливає з указу Президента України №46/2019 від 27 лютого 2019 року, який оприлюднений на сайті Глави держави.

«Призначити Міщенко Олександра Павловича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці», – йдеться в указі.

До цього дня Україну в Латвії представляла тимчасовий повірений у справах України в Латвії Аліса Подоляк.

Нагадаємо, мністри закордонних справ Великобританії, України, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, Данії, Канади, Румунії та Чехії закликали не забувати про російської анексії Криму.

Довідка.

Олександр Павлович Міщенко (24 серпня 1964) — український дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол України. У 1985 закінчив Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ і військ зв'язку імені генерала армії О. О. Єпішева. У 1995 — Львівський національний університет, юридичний факультет. Аспірантуру юридичного факультету Львівського національного університету (1999). Кандидат юридичних наук (2002). Володіє російською, польською, англійською, турецькою мовами.

З 1985 по 1989 — служба в армії. З 1989 по 1993 — начальник відділу міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І.Франка. З 1993 по 1996 — проходження дипломатичної служби в Центральному апараті МЗС України: ІІ, І секретар відділу консульсько-правових питань Консульського управління; радник відділу з питань громадянства КУ; завідувач відділу аналізу, планування та організації роботи Консульської служби МЗС України. З 11.1996 по 02.2000 — Генеральний консул України в Стамбулі, Туреччина. З 02.2000 по 10.2001 — заступник начальника Консульського управління МЗС, заступник Директора Департаменту консульської служби — Начальник управління консульсько-правового забезпечення МЗС України. З 12.2001 по 12.2002 — Радник-посланник Посольства України в Польщі. З 12.2002 по 04.2003 — Посол з особливих доручень МЗС України. З 04.2003 по 08.2004 — Тимчасовий повірений у справах України в Австралії. З 02.08.2004 по 22.08.2005 — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Австралії. З 09.2005 по 29.07.2008 — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці. З 2008 по 2011 — Директор IV Териториіального Департаменту МЗС України (відносини України з країнами Центральної, Східної, Південно-Східної Європи, Південного Кавказа та Туреччини) З 24.02.2011 по 27.12.2018 — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Азербайджані.





Народився 24 серпня 1964. У 1985 закінчив Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ і військ зв'язку імені генерала армії О. О. Єпішева. У 1995 — Львівський національний університет, юридичний факультет. Аспірантуру юридичного факультету Львівського національного університету (1999). Кандидат юридичних наук(2002). Володіє російською, польською, англійською, турецькою мовами.

З 1985 по 1989 — служба в армії.

З 1989 по 1993 — начальник відділу міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І.Франка.

З 1993 по 1996 — проходження дипломатичної служби в Центральному апараті МЗС України: ІІ, І секретар відділу консульсько-правових питань Консульського управління; радник відділу з питань громадянства КУ; завідувач відділу аналізу, планування та організації роботи Консульської служби МЗС України.

З 11.1996 по 02.2000 — Генеральний консул України в Стамбулі, Туреччина.

З 02.2000 по 10.2001 — заступник начальника Консульського управління МЗС, заступник Директора Департаменту консульської служби — Начальник управління консульсько-правового забезпечення МЗС України.

З 12.2001 по 12.2002 — Радник-посланник Посольства України в Польщі.

З 12.2002 по 04.2003 — Посол з особливих доручень МЗС України.

З 04.2003 по 08.2004 — Тимчасовий повірений у справах України в Австралії.

З 02.08.2004[1] по 22.08.2005[2] — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Австралії.

З 09.2005[3] по 29.07.2008[4] — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці.

З 2008 по 2011 — Директор IV Териториіального Департаменту МЗС України (відносини України з країнами Центральної, Східної, Південно-Східної Європи, Південного Кавказа та Туреччини)

З 24.02.2011[5] по 27.12.2018 [6] — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Азербайджані.