Порошенко призначив посла Латвії
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До цього дня Україну в Латвії представляла тимчасовий повірений у справах України в Латвії Аліса ПодолякПрезидент України Петро Порошенко призначив Олександра Міщенка послом України в Латвійській Республіці.
Це випливає з указу Президента України №46/2019 від 27 лютого 2019 року, який оприлюднений на сайті Глави держави.
«Призначити Міщенко Олександра Павловича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці», – йдеться в указі.
До цього дня Україну в Латвії представляла тимчасовий повірений у справах України в Латвії Аліса Подоляк.
Нагадаємо, мністри закордонних справ Великобританії, України, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Швеції, Данії, Канади, Румунії та Чехії закликали не забувати про російської анексії Криму.
З 1985 по 1989 — служба в армії.
З 1989 по 1993 — начальник відділу міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І.Франка.
З 1993 по 1996 — проходження дипломатичної служби в Центральному апараті МЗС України: ІІ, І секретар відділу консульсько-правових питань Консульського управління; радник відділу з питань громадянства КУ; завідувач відділу аналізу, планування та організації роботи Консульської служби МЗС України.
З 11.1996 по 02.2000 — Генеральний консул України в Стамбулі, Туреччина.
З 02.2000 по 10.2001 — заступник начальника Консульського управління МЗС, заступник Директора Департаменту консульської служби — Начальник управління консульсько-правового забезпечення МЗС України.
З 12.2001 по 12.2002 — Радник-посланник Посольства України в Польщі.
З 12.2002 по 04.2003 — Посол з особливих доручень МЗС України.
З 04.2003 по 08.2004 — Тимчасовий повірений у справах України в Австралії.
З 02.08.2004 по 22.08.2005 — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Австралії.
З 09.2005 по 29.07.2008 — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці.
З 2008 по 2011 — Директор IV Териториіального Департаменту МЗС України (відносини України з країнами Центральної, Східної, Південно-Східної Європи, Південного Кавказа та Туреччини)
З 24.02.2011 по 27.12.2018 — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Азербайджані.
Народився 24 серпня 1964. У 1985 закінчив Донецьке вище військово-політичне училище інженерних військ і військ зв'язку імені генерала армії О. О. Єпішева. У 1995 — Львівський національний університет, юридичний факультет. Аспірантуру юридичного факультету Львівського національного університету (1999). Кандидат юридичних наук(2002). Володіє російською, польською, англійською, турецькою мовами.
З 1985 по 1989 — служба в армії.
З 1989 по 1993 — начальник відділу міжнародної співпраці Львівського національного університету ім. І.Франка.
З 1993 по 1996 — проходження дипломатичної служби в Центральному апараті МЗС України: ІІ, І секретар відділу консульсько-правових питань Консульського управління; радник відділу з питань громадянства КУ; завідувач відділу аналізу, планування та організації роботи Консульської служби МЗС України.
З 11.1996 по 02.2000 — Генеральний консул України в Стамбулі, Туреччина.
З 02.2000 по 10.2001 — заступник начальника Консульського управління МЗС, заступник Директора Департаменту консульської служби — Начальник управління консульсько-правового забезпечення МЗС України.
З 12.2001 по 12.2002 — Радник-посланник Посольства України в Польщі.
З 12.2002 по 04.2003 — Посол з особливих доручень МЗС України.
З 04.2003 по 08.2004 — Тимчасовий повірений у справах України в Австралії.
З 02.08.2004[1] по 22.08.2005[2] — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Австралії.
З 09.2005[3] по 29.07.2008[4] — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Турецькій Республіці.
З 2008 по 2011 — Директор IV Териториіального Департаменту МЗС України (відносини України з країнами Центральної, Східної, Південно-Східної Європи, Південного Кавказа та Туреччини)
З 24.02.2011[5] по 27.12.2018 [6] — Надзвичайний та Повноважний Посол України в Азербайджані.