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    Політика

    Порошенко про звинувачення прокурора Кулика: отримав завдання від Коломойського

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    <span>Президент України Петро Порошенко</span> - Порошенко про звинувачення прокурора Кулика: отримав завдання від Коломойського
    Президент України Петро Порошенко

    Президент заявив, що Кулик після повернення в Київ літав до Відня, де зустрівся з юристом Коломойського

    Президент України Петро Порошенко заявив, що прокурор Костянтин Кулик отримав завдання звинуватити його у втручанні в «справу Курченка» від олігарха Ігоря Коломойського.

    Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу «1+1».

    «Ще місяць тому у пана Кулика ще не було ніяких думок з цього приводу. Аж до того, як він вирішив поїхати до Ізраїлю. Я не чіпаю легенду, яка була у зв’язку з цією поїздкою. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, що пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням власника цього каналу пана Коломойського. І саме від нього пан Кулик отримав цей наказ. І саме там він прийняв рішення зрадити присязі і зрадити закону», — сказав Порошенко.

    За словами президента, Кулик після повернення в Київ літав до Відня, де зустрівся з юристом Коломойського.

    «Там йому написали текст. І підготовлений групою прокурорів текст підозри (Кулик — ред.) прийняв рішення внести», — заявив Порошенко.

    Сам Кулик в ефірі телеканалу заявив, що під час засідань в Адміністрації президента, на яких він був присутній, Порошенко особисто впливав на хід «справи Курченка».

    «І декілька разів, коли посилався на нього (Порошенка — ред.) заступник генпрокурора і генпрокурор», — додав прокурор.

    Петро Порошенко Ігор Коломойський Генпрокурор Київ Ізраїль наказ прокурор Костянтин Кулик президент
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