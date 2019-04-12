Порошенко про звинувачення прокурора Кулика: отримав завдання від Коломойського

Про це глава держави заявив в ефірі телеканалу «1+1».

«Ще місяць тому у пана Кулика ще не було ніяких думок з цього приводу. Аж до того, як він вирішив поїхати до Ізраїлю. Я не чіпаю легенду, яка була у зв’язку з цією поїздкою. Але ми маємо обґрунтовану інформацію, що пан Кулик під час своєї поїздки в Ізраїль зустрічався з оточенням власника цього каналу пана Коломойського. І саме від нього пан Кулик отримав цей наказ. І саме там він прийняв рішення зрадити присязі і зрадити закону», — сказав Порошенко.

За словами президента, Кулик після повернення в Київ літав до Відня, де зустрівся з юристом Коломойського.

«Там йому написали текст. І підготовлений групою прокурорів текст підозри (Кулик — ред.) прийняв рішення внести», — заявив Порошенко.

Сам Кулик в ефірі телеканалу заявив, що під час засідань в Адміністрації президента, на яких він був присутній, Порошенко особисто впливав на хід «справи Курченка».

«І декілька разів, коли посилався на нього (Порошенка — ред.) заступник генпрокурора і генпрокурор», — додав прокурор.