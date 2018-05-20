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    Політика

    Порошенко розповів про свою місію

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    Президент заявив, що своїм завданням бачить виведення України з орбіти впливу Росії

    Президент Петро Порошенко вважає своїм головним завданням остаточне виведення України з орбіти впливу Росії. Відповідну заяву він зробив на церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій у Биківні на Київщині.

    «Моя місія, в якій я відчуваю підтримку більшості українського суспільства – зробити так, щоби Україна безповоротно вийшла із смертельно небезпечної зони тяжіння до Російської імперії», - сказав він.

    За його словами, в останні роки послідовно проводить державну політику, спрямовану на відновлення та збереження історичної пам’яті українського народу, забезпечення дотримання ідеалів гуманізму та демократії, прав і свобод людини і громадянина.

    «Я продовжуватиму цю роботу рівно стільки, скільки дасть сил Господь Бог, і скільки часу мені відміряє народ, який є єдиним джерелом влади», - підкреслив глава держави.

    Нагадаємо, в Україні у неділю, 20 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня.

    Петро Порошенко Росія Україна президент
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