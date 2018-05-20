У Биківні проходять заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій (трансляція)

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Петро Порошенко бере участь у заходах на території історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»

У Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили» проходять заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій. На них присутній президент Петро Порошенко.

«Биківнянські могили» — заповідник національного значення, найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій 1937—1941 років. Розташований за 1,5 км від колишнього селища Биківня на східній околиці Києва, поблизу автостради Київ-Бровари.

У Биківнянському лісі знаходився об'єкт спеціального призначення НКВС, де у кінці 1930-х — в 1940-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Був також місцем розстрілу польських офіцерів із так званого «списку катинського».

Нагадаємо, в Україні у неділю, 20 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня.