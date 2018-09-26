Порошенко в ООН закликав вплинути на РФ для дотримання прав людини у Криму
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Порошенко згадав про незаконно засуджених Росією політв'язнів Олега Сенцова та Володимира БалухаПрезидент України Петро Порошенко з трибуни Генеральної Асамблеї ООН закликав держави-члени органу вплинути на Росію, аби вона обов’язково дотримувалася прав людини на територіях анексованого Криму.
«Я закликаю країни-члени ООН докласти більше зусиль для того, щоб досягти поваги до прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом прийняття відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН», — заявив Порошенко.
Він також додав, що Україна наполягає на поверненні питання дотримання прав людини до компетенції Ради безпеки ООН.
«Їм (Росії – ред.) байдуже на страждання, їм байдуже на право. Мир і стабільність не можливі без забезпечення прав людини», — сказав президент Порошенко.
З трибуни Генасамблеї Порошенко згадав про незаконно засуджених Росією політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, які голодують понад 130 днів:
«Я глибоко ціную підтримку і єдність по всьому світу у спробі визволити їх. На жаль, Кремль залишається байдужим до звернень міжнародної спільноти і багатьох представників російської інтелігенції».
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко виступив з промовою на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно відбувається у Нью-Йорку.