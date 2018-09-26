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    Політика

    Порошенко в ООН закликав вплинути на РФ для дотримання прав людини у Криму

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    Порошенко в ООН закликав вплинути на РФ для дотримання прав людини у Криму

    Порошенко згадав про незаконно засуджених Росією політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха

    Президент України Петро Порошенко з трибуни Генеральної Асамблеї ООН закликав держави-члени органу вплинути на Росію, аби вона обов’язково дотримувалася прав людини на територіях анексованого Криму.

    «Я закликаю країни-члени ООН докласти більше зусиль для того, щоб досягти поваги до прав людини в тимчасово окупованому Криму шляхом прийняття відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН», — заявив Порошенко.

    Він також додав, що Україна наполягає на поверненні питання дотримання прав людини до компетенції Ради безпеки ООН.

    «Їм (Росії – ред.) байдуже на страждання, їм байдуже на право. Мир і стабільність не можливі без забезпечення прав людини», — сказав президент Порошенко.

    З трибуни Генасамблеї Порошенко згадав про незаконно засуджених Росією політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, які голодують понад 130 днів:

    «Я глибоко ціную підтримку і єдність по всьому світу у спробі визволити їх. На жаль, Кремль залишається байдужим до звернень міжнародної спільноти і багатьох представників російської інтелігенції».

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко виступив з промовою на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно відбувається у Нью-Йорку. 

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