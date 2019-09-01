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    Політика

    Порошенко в Римі розповів про роль церкви для перемоги України

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    Порошенко в Римі розповів про роль церкви для перемоги України

    П'ятий президент України бере участь у заходах до 50-річчя освячення собору Святої Софії у Римі

    Петро Порошенко сьогодні перебуває в Римі на Архієрейській літургії з нагоди 50-ліття освячення Святої Софії у столиці Італії.

    Про це п’ятий президент написав у себе в Facebook.

    «Церква відіграє важливу роль для перемоги України. І справа не тільки в духовності. Це також – відбиття агресії руського міра, оскільки українська церква спирається на українське коріння, розвиває українську традицію і посилює нашу здатність опиратись ворожим впливам і пропаганді. Це також і церковна дипломатія, яка допомагає нашим союзникам краще зрозуміти Україну, розвінчати брехню, яку несе про нас Росія, і підтримати Україну», - пояснив Порошенко.

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    «Господь почує наші молитви і Україна обов’язково переможе», - додав експрезидент.

    Собор святої Софії — греко-католицький храм у Римі, споруджений наприкінці 1960-х патріархом Йосифом (Сліпим). Він має статус базиліки від 1998 року, є кардинальським храмом та відпустовим місцем для усіх прочан, які його відвідують.
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