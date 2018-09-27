Порошенко закликав Ердогана посприяти у звільненні політичних бранців Кремля



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Петро Порошенко і Реджеп Таїп Ердоган

Порошенко і Ердоган обговорили подальшу співпрацю між двома країнами

Президент України Петро Порошенко в рамках участі в Генеральній Асамблеї ООН обговорив з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом подальшу співпрацю між двома країнами в торговельно-економічній, інвестиційній та медичній сферах.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Глави держав підтвердили обопільну зацікавленість у подальшому розвитку стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною, в тому числі шляхом посилення політичного діалогу на вищому рівні. У зв'язку з цим було досягнуто ряд практичних домовленостей у контексті проведення чергового засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня, а також тристоронньої зустрічі у форматі Україна-Туреччина-Азербайджан», - йдеться в повідомленні.

Окремо підкреслюється важливість завершення підготовки до укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Як зазначається, президент Туреччини підтвердив незмінність позиції щодо підтримки територіальної цілісності України і незгоду з російською окупацією території Криму, а також націленість на подальше відстоювання прав кримськотатарського народу.

У свою чергу Порошенко закликав турецького колегу посприяти у звільненні українських громадян - політичних бранців Кремля.