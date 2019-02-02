Порошенко затвердив емблему і прапор Служби зовнішньої розвідки



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Петро Порошенко своїм указом затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки

Емблема зовнішньої розвідки матиме вигляд золотого лілейного хреста

Петро Порошенко затвердив емблему Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляється в указі президента №27.

Відповідним дркументом Порошенко затвердив: опис емблеми Служби зовнішньої розвідки України; малюнок емблеми Служби зовнішньої розвідки України; опис прапора Служби зовнішньої розвідки України; малюнок прапора Служби зовнішньої розвідки України; а також порядок використання емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України.

Емблема матиме вигляд золотого лілейного хреста. Поверх нього розміщений малий Державний герб України. Також в указі зазначається порядок її використання.

Емблему можна розміщувати на форменому одязі військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, на адміністративних будівлях та спорудах СЗР, в службових кабінетах, залах засідань.

Під емблемою знаходиться стрічка з написом латинською «Істина перемагає все».

Крім емблеми, президент затвердив і прапор зовнішньої розвідки. Він має графітово-сірий колір зі співвідношеннями сторін 2:3 та емблемою служби в центрі полотна.