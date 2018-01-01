Порошенко здійснить візит до Австрії

В рамках візиту голова держави запрошений на Віденський бал

У четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко на запрошення президента Австрії Александера Ван дер Беллена здійснить робочий візит до Австрії. Про це інформує Банкова. В ході візиту відбудуться двосторонні переговори глави української держави з президентом Ван дер Белленом та новопризначеним канцлером Себастіаном Курцом. «Під час зустрічей



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В рамках візиту голова держави запрошений на Віденський бал

У четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко на запрошення президента Австрії Александера Ван дер Беллена здійснить робочий візит до Австрії. Про це інформує Банкова.

В ході візиту відбудуться двосторонні переговори глави української держави з президентом Ван дер Белленом та новопризначеним канцлером Себастіаном Курцом.

«Під час зустрічей будуть обговорені питання подальшого поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між двома державами, розвиток ситуації на Донбасі та зміцнення санкційної політики ЄС з метою підтримки міжнародних зусиль з відновлення територіальної цілісності та суверенітету України», - сказано в повідомленні.

У рамках програми перебування заплановане також спільне відвідання главами держав Віденського оперного балу, на який президента України запрошено як особистого почесного гостя президента Австрії. Віденський оперний бал – щорічний державний захід, в якому бере участь керівництво країни. Президент Австрії має привілей запросити на цей захід главу однієї з держав як особистого гостя.