Порошенко жорстко відповів на ідеї нових міжнародних договорів команди Зе



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«Не потрібно винаходити велосипед. Його не існує», - заявив Порошенко

Такий вже є, договір НАТО, приєднайтеся, - звернувся Порошенко до команди нинішнього глави держави

П’ятий президент України Петро Порошенко нагадав команді Зеленського про дві надійні безпекові угоди - Вашингтонський договір і Варшавський договір.

Про він сказав у відео, яке 23 вересня оприлюднене на сторінці Порошенка у Facebook.

«Зараз говорять, що нам потрібна потужна всеохоплюча безпекова угода, яка би надійно захищала інтереси України. Як досвідчена у міжнародній політиці людина, нагадаю: було дві надійні безпекові угоди - Вашингтонський договір і Варшавський договір», - підкреслив Порошенко.

Він зауважив, що Вашингтонський договір – «діючий потужний безпековий ефективний договір, який був підписаний в 1949 році». «Цей договір - НАТО. Підпишіть, приєднайтеся - і не потрібно винаходити велосипед. Його не існує», - заявив лідер «ЄС».

«Для цього треба в грудні місяці поїхати на саміт, включити в порядок денний питання щодо Плану дій щодо членства України в НАТО. Якщо влада відмовляється це робити - значить є інші мотиви», - зазначив Порошенко.

«Завдання «Європейської Солідарності» - захищати рух України до НАТО не лише балаканиною, а конкретними справами. Не пропозиціями вислати інструкторів НАТО з країни, що розгортання місії НАТО в Україні не на часі - щоб не дратувати Путіна. А позицією поступового руху вперед до членства в Альянсі», - додав лідер політсили.