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    Політика

    Порошенко зустрівся із президентом Латвії і відзначив його орденом (відео)

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    Порошенко зустрівся із президентом Латвії і відзначив його орденом (відео)

    Конференція відбувається після перемовин

    Президент України Петро Порошенко проводить спільну прес-конференцію зі своїм латвійським колегою Раймондсом Вейонісом.

    Конференція відбувається після перемовин між лідерами країн.

    Голова української держави Вручив орден Ярослава Мудрого першого ступеня президенту Латвії за розвиток двосторонніх стосунків.

    Порошенко анонсував поїздку Вейоніса на лінію зіткнення на Донбасі. 

    Раніше сьогодні президент України зустрів президента Латвії на ґанку Маріїнського палацу. Перед входом до будівлі палацу було встановлено державні прапори України та Латвійської Республіки. Військовий оркестр виконав державні гімни Латвійської Республіки та України.

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