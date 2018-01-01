Посадовці держпідприємств можуть «уникнути» е-декларування

У законі «Про запобігання корупції» виявлено неоднозначні деталі

Більшість посадовців державних і комунальних підприємств можуть звільнитися від обов’язкового е-декларування. Про це повідомляють юристи проекту «Тисни» (Bihus.Info) з посиланням на проект закону №6674 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування



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У законі «Про запобігання корупції» виявлено неоднозначні деталі

Більшість посадовців державних і комунальних підприємств можуть звільнитися від обов’язкового е-декларування.

Про це повідомляють юристи проекту «Тисни» (Bihus.Info) з посиланням на проект закону №6674 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги».

Юрист «Тисни» Володимир Харечко пояснює: «Станом на сьогодні, під дію закону «Про запобігання корупції» підпадають «посадові особи публічного права». І хоч у законі немає визначення цього терміну, відповідно до Роз’яснення НАЗК, під цю категорію потрапляють посадовці, наділені повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) відповідного працівника».

Однак, якщо внесений Президентом законопроект буде прийнято, серед суб’єктів декларування залишаться тільки керівники, заступників керівників і члени наглядових рад державних і комунальних підприємств.

«Це означає, що, наприклад, в Укрзалізниці з-під дії Закону будуть виведені керівники філій (регіональних залізниць) та уповноважені особи, які проводять публічні закупівлі, розпоряджаються коштами цього державного підприємства, - пояснює Володимир Харечко. - При чому мова йде не тільки про скасування обов’язку подавати електронні декларації, але й скасування обмеження щодо використання службових повноважень, чи свого становища, щодо одержання подарунків та покладені обов’язки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передачі в управління іншої особи належних їм підприємств та корпоративних прав».