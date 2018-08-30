Посол: Фірташ не отримує в Австрії консульського захисту України



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Дмитро Фірташ

У 2014 році Фірташ відмовився від послуг українських консулів

Український бізнесмен Дмитро Фірташ не отримує консульського захисту України в австрійському суді.

Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Ніяких контактів з паном Фірташем у мене немає – на його бажання, оскільки у 2014 році, коли його заарештували, було запропоновано йому послуги українських консулів. Він відмовився, історію закінчено», – сказав Щерба.

Як відомо, 52-річного мільярдера у США звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйона доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Фірташ заперечує звинувачення.

У 2014 році він втік до Росії, а звідти вирушив до Австрії, де був заарештований за ордером США. Фірташ був звільнений після виплати застави у 125 мільйонів євро з умовою не покидати Австрію.

До слова, наприкінці липня у Чернівцях активісти вимагали у Порошенка «зупинити реванш Фірташа».