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    Політика

    Посол: Фірташ не отримує в Австрії консульського захисту України

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    Дмитро Фірташ - Посол: Фірташ не отримує в Австрії консульського захисту України
    Дмитро Фірташ

    У 2014 році Фірташ відмовився від послуг українських консулів

    Український бізнесмен Дмитро Фірташ не отримує консульського захисту України в австрійському суді.

    Про це в ефірі «Радіо Свобода» повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Австрії Олександр Щерба.

    «Ніяких контактів з паном Фірташем у мене немає – на його бажання, оскільки у 2014 році, коли його заарештували, було запропоновано йому послуги українських консулів. Він відмовився, історію закінчено», – сказав Щерба.

    Як відомо, 52-річного мільярдера у США звинувачують у справі про хабарі на суму близько 18,5 мільйона доларів при отриманні ліцензії на видобуток титанової руди в Індії. Фірташ заперечує звинувачення.

    У 2014 році він втік до Росії, а звідти вирушив до Австрії, де був заарештований за ордером США. Фірташ був звільнений після виплати застави у 125 мільйонів євро з умовою не покидати Австрію.

    До слова, наприкінці липня у Чернівцях активісти вимагали у Порошенка «зупинити реванш Фірташа».

    Австрія суд Дмитро Фірташ олігархи політика Олександр Щерба посол Україна
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