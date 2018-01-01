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    Президент звільнив двох очільників райдержадміністрацій

    У Черкаській та Київській областях з’являться нові голови РДА
    Президент України Петро Порошенко 18 січня звільнив із займаних посад двох голів райдержадміністрацій. Відповідні розпорядження № 13/2018-рп та № 14/2018-рп опубліковані на сайті глави держави. [READ_MORE] Таким чином, Олександр Тертичний більше не обіймає посаду голови Ставищенської РДА Київської області, а Ігор Віштак —
    • Сьогодні, 12:59
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    Президент України Петро Порошенко
    Фото: president.gov.ua
    Президент України Петро Порошенко

    У Черкаській та Київській областях з’являться нові голови РДА

    Президент України Петро Порошенко 18 січня звільнив із займаних посад двох голів райдержадміністрацій. Відповідні розпорядження № 13/2018-рп та № 14/2018-рп опубліковані на сайті глави держави.

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    Таким чином, Олександр Тертичний більше не обіймає посаду голови Ставищенської РДА Київської області, а Ігор Віштак — посаду голови Маньківської РДА Черкаської області.

    Обох чоловіків звільнено згідно із поданими ними заявами.

    Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голови обласних та районних адміністрацій України ризикують своїми посадами, якщо не будуть належно контролювати прибирання снігу.
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    Петро Порошенко Володимир Гройсман Київщина Черкащина
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