Президент звільнив двох очільників райдержадміністрацій
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Фото: president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко
У Черкаській та Київській областях з’являться нові голови РДА
Президент України Петро Порошенко 18 січня звільнив із займаних посад двох голів райдержадміністрацій. Відповідні розпорядження № 13/2018-рп та № 14/2018-рп опубліковані на сайті глави держави.
Таким чином, Олександр Тертичний більше не обіймає посаду голови Ставищенської РДА Київської області, а Ігор Віштак — посаду голови Маньківської РДА Черкаської області.
Обох чоловіків звільнено згідно із поданими ними заявами.Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голови обласних та районних адміністрацій України ризикують своїми посадами, якщо не будуть належно контролювати прибирання снігу.