Прокуратура арештувала майно ексміністра Лебедєва

Арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн

Прокуратура заарештувала та передала Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами 645 вагонів, що належать родині ексміністра оборони України Павла Лебедєва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у ході розслідування кримінального провадження арештовано 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 млн грн, що належать підприємствам родини експосадовця, якого оголошено у розшук за державну зраду. Наразі арештоване майно передано в управління АРМА», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на території України здійснюють свою діяльність ряд підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є родина колишнього Міністра оборони України (2012-2014 р.р.). Вказані підприємства займаються поставками та реалізацією товарів на території РФ, а також виробляють обладнання для оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Крім того, за клопотанням прокуратури накладено арешт на інше майно цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників. Зокрема, заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об’єктів нерухомості, у тому числі шість цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб’єктів господарювання.

Відкрито кримінальне провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та привласнення майна (ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, Лебедєв був міністром оборони України з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року. Він має російське походження, був членом «Партії регіонів».