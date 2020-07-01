Путін не збирається йти на поступки Україні, – аташе з питань армії і оборони США



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Аташе з питань армії і оборони посольства США в Україні полковник Томас Квін Воффорд

Аташе з питань армії і оборони США розповів про свою роботу в Україні

Аташе з питань армії і оборони посольства США в Україні полковник Томас Квін Воффорд завершує свою роботу в Україні. Полковник працював в Україні три роки, а ще раніше – два роки.

Під час розмови, яке організувало Посольство США в Україні в онлайн-форматі полковник Томас Квін Воффорд розповів про свою роботу в Україні.

«Робота атташе з питань оборони – це щодя новий челендж. Основна роль атташе з питань армії і оборони – представляти своє міністерство оборони в іншій країні. Я представлю свою країну в українському міністерстві оборони та в Генеральному штабі міністерства оборони України. Я також старший помічник посла з оборонних питань в Україні. Як американський атташе я виконую роль старшого офіцера з питань оборони, відповідаю за співпрацю у сфері оборони в Україні», – розповів Воффорд.

Полковний зазначив, що найсильніші сторони у партнерстві України та США– це спільні цінності та цілі.

Воффорд. у попередньому призначенні перебував в Україні з 2008 по 2010 рік. Ще з того часу співпраця між США та Україною була дуже сильною. Томас Воффорд вважає, що зараз співпраця є сильнішою, ніж будь-коли. Це є результатом спільного бачення оборонної стратегії.

Аташе вітає Україну, яка отримала статус партнера розширених можливостей НАТО. За його словами, НАТО має близько 40 партнерів по всьому світу, але лише шість з них мають статус партнера розширених можливостей, і Україна – одна з них.

Томас Квін Воффорд зазначив, що міністерство оборони України визначить галузі, за якими України співпрацюватиме з НАТО, ці питання будуть обговорювати у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Полковник, побувавши багато разів на сході України, де Росія веде війну проти України, дійшов висновку, що президент Володимир Путін не збирається йти на поступки Україні і вирішувати конфлікт на Донбасі. «Тому українська армія має захищати свої кордони», – зазначив полковник.

Нагадаємо, раніше Посольство США в Україні опублікувало звернення до річниці анексії Криму Росією.