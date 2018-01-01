Рабінович показав документи про арешт майна Льовочкіна у Франції

Французький суд задовольнив вимогу Рабіновича і заарештував маєток Сергія Льовочкіна в Ніцці

Спроба прес-служби народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна спростувати інформацію про арешт його вілли в Ніцці французьким судом була зроблена занадто поспішно. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини Вадим Рабинович. Політик зазначив, що



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Вадим Рабінович

Французький суд задовольнив вимогу Рабіновича і заарештував маєток Сергія Льовочкіна в Ніцці

Спроба прес-служби народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна спростувати інформацію про арешт його вілли в Ніцці французьким судом була зроблена занадто поспішно. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив народний депутат, голова парламентського підкомітету з прав людини Вадим Рабинович.

Політик зазначив, що копії документів, що підтверджують арешт нерухомого майна Льовочкіних у Франції, вже є в розпорядженні засобів масової інформації.

«Не варто було поспішати, пан Льовочкін, через прес-службу спростовувати очевидне. Поспіх оманливий. Досить було зазирнути на мою сторінку в Facebook - і переконатися в наявності документів на арешт французьким судом майна сім'ї Льовочкіних - на фантастичну суму 1 млрд 800 млн. Ці документи є на руках у десятків, або може навіть сотень журналістів», - написав Рабінович.

«Я ось перебуваю у Франції - і готовий спеціально для пана Льовочкіна зробити репортаж з суду, який виніс таке справедливе рішення», - заявив народний депутат.

Окремим постом він також опублікував копії документів з французького суду, про які йде мова.

Пізніше лідер політичної партії «За життя» повідомив, що за оновленою інформацією нардепу Льовочкіну вже передані всі відповідні документи.

«Пан Льовочкін тільки що отримав від свого адвоката (який зв'язався з нашим юристом у Франції) повну інформацію про арешт свого маєтку. Журналістів запрошую на судове засідання. Порадіємо за Україну», - написав Рабінович на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, вранці 12 лютого під час прес-конференції Рабінович заявив, що французький суд задовольнив його вимогу і заарештував маєток Сергія Льовочкіна в Ніцці на користь держави Україна. Незабаром інформагенство «Інтерфакс-Україна» опублікувало заяву прес-служби Льовочкіна зі спробою спростування цієї інформації.