Рада відклала розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Парубій наголосив, що не дасть зірвати розгляд цього законопроекту

Верховна Рада України перенесла розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу на 17 січня. Сьогодні депутатам вдалося розглянути близько 480 поправок до документа, залишилося ще близько 200. [READ_MORE] «Ми розглядатимемо, згідно із законодавством, усі правки. Якщо не зможемо розглянути сьогодні, то ми їх продовжимо розглядати



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Фото: Станіслав Груздєв Засідання Верховної Ради 16 січня 2018 року

Парубій наголосив, що не дасть зірвати розгляд цього законопроекту

Верховна Рада України перенесла розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу на 17 січня. Сьогодні депутатам вдалося розглянути близько 480 поправок до документа, залишилося ще близько 200.

«Ми розглядатимемо, згідно із законодавством, усі правки. Якщо не зможемо розглянути сьогодні, то ми їх продовжимо розглядати завтра, не встигнемо завтра – розглядатимемо в четвер, і в четвер виходимо на голосування. Але ми нікому не дозволимо зірвати розгляд цього законопроекту», – сказав спікер на засіданні Верховної Ради 16 січня.

Під час розгляду законопроекту у Верховній Раді під її стінами відбулися сутички. Від сльозогінного газу, який було застосовано під час сутичок, постраждало близько 20 осіб.

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