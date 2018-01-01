Сутички під Радою: від сльозогінного газу постраждали 20 осіб

Представники Червоного Хреста надавали допомогу постраждалим внаслідок сутичок біля парламенту

Від сльозогінного газу, який було застосовано під сутичок біля будівлі Верховної Ради у вівторок, 16 січня, постраждало близько 20 осіб. Про це повідомив Червоний Хрест України на своїй сторінці у Facebook. Загони швидкого реагування Червоного Хреста України патрулювали події, аби надати першу допомогу тим, кому це потрібно. [READ_MORE]



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Сутички під Радою із застосуванням сльозогінного газу

Представники Червоного Хреста надавали допомогу постраждалим внаслідок сутичок біля парламенту

Від сльозогінного газу, який було застосовано під сутичок біля будівлі Верховної Ради у вівторок, 16 січня, постраждало близько 20 осіб. Про це повідомив Червоний Хрест України на своїй сторінці у Facebook.

Загони швидкого реагування Червоного Хреста України патрулювали події, аби надати першу допомогу тим, кому це потрібно.

«У нас було близько 20 постраждалих від сльозогінного газу, - розповів волонтер загону швидкого реагування Національного Комітету Товариства Червоного Хреста України Фьодор Настенко. - Як завжди, ми промивали їм очі термальною водою. Передавати їх лікарям швидкої допомоги не довелося».

Як повідомлялося, сутички під Радою сталися після 11:00, коли мітингувальники підпалили п’ять автомобільних шин. Поліція роз’яснювала учасникам акції неправомірність їхньої поведінки в частині підпалення шин, а працівники ДСНС намагалися загасити підпалені предмети.

У цей час мітингувальники застосували сльозогінний газ в бік правоохоронців, почали кидати бруківку, покришки та інші сторонні предмети. Згодом шини вдалося загасити.

У поліції повідомляли, що внаслідок сутички під Верховною Радою постраждав один правоохоронець, за порушення публічного порядку до поліції доставлено одного учасника акції.