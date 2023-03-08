Резніков запросив у ЄС 250 тис. снарядів щомісячно – Financial Times

У листі до ЄС міністр оборони України попросив надавати чверть мільйона снарядів на місяць

У зверненні до європейських колег міністр оборони України Олексій Резніков закликає надавати Україні щонайменше 250 тис. артснарядів на місяць. Мова про снаряди калібру 155-мм. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

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Як зазначає видання, Збройні Сили зараз мають критичну нестачу боєприпасів, що обмежує їх просування на полі бою. Резніков наголосив, що нині ЗСУ вистрілюють тільки 25% снарядів від тієї кількості, яку могли би застосовувати – усе через брак постачання. Україна ж випускає в середньому до 110 000 155-мм артилерійських снарядів на місяць.

Відтак, ЗСУ мають потребу у більшому обсязі артилерійських снарядів, щоб забезпечити ефективну оборону та просування на фронті.

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«Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 000 снарядів на місяць», – йдеться у зверненні.

За словами міністра, для успішного виконання бойових завдань українським військовим необхідно збільшити цей показник принаймні до 60% – а це 356 400 снарядів на місяць. Він також зазначив, що артилерія відіграє вирішальну роль у знищенні військової потужності противника.

Ініціатива щодо збільшення виробництва 155-мм снарядів для України вперше прозвучала від Вашингтона. Плани щодо таких поставок вже були заявлені і в НАТО. Витрати на це покриватимуться коштом, виділеним Європейським фондом миру (EPF)

Нагадаємо, раніше ЄС прийняла десятий пакет санкцій, у якому наявні значні нові обмеження на імпорт/експорт та заборона російських пропагандистських засобів масової інформації.