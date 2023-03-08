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Резніков запросив у ЄС 250 тис. снарядів щомісячно – Financial Times

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Резніков запросив у ЄС 250 тис. снарядів щомісячно – Financial Times
Міністр оборони просить збільшити постачання артснарядів
фото: Liga.net

У листі до ЄС міністр оборони України попросив надавати чверть мільйона снарядів на місяць

У зверненні до європейських колег міністр оборони України Олексій Резніков закликає надавати Україні щонайменше 250 тис. артснарядів на місяць. Мова про снаряди калібру 155-мм. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, Збройні Сили зараз мають критичну нестачу боєприпасів, що обмежує їх просування на полі бою. Резніков наголосив, що нині ЗСУ вистрілюють тільки 25% снарядів від тієї кількості, яку могли би застосовувати – усе через брак постачання. Україна ж випускає в середньому до 110 000 155-мм артилерійських снарядів на місяць.

Відтак, ЗСУ мають потребу у більшому обсязі артилерійських снарядів, щоб забезпечити ефективну оборону та просування на фронті.

«Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати весь боєкомплект, а це 594 000 снарядів на місяць», – йдеться у зверненні.

За словами міністра, для успішного виконання бойових завдань українським військовим необхідно збільшити цей показник принаймні до 60% – а це 356 400 снарядів на місяць. Він також зазначив, що артилерія відіграє вирішальну роль у знищенні військової потужності противника.

Ініціатива щодо збільшення виробництва 155-мм снарядів для України вперше прозвучала від Вашингтона. Плани щодо таких поставок вже були заявлені і в НАТО. Витрати на це покриватимуться коштом, виділеним Європейським фондом миру (EPF)

Нагадаємо, раніше ЄС прийняла десятий пакет санкцій, у якому наявні значні нові обмеження на імпорт/експорт та  заборона російських пропагандистських засобів масової інформації.

Теги: міністр експорт імпорт Україна Олексій Резніков

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